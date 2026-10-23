Депутат Бессараб: пенсионеры получат январскую пенсию в декабре 2026 года

В Госдуме назвали категории россиян – получателей двух пенсий в декабре Депутат Бессараб: пенсионеры получат январскую пенсию в декабре 2026 года

Москва23 окт Вести.Пенсионеры, которые обычно получают пособие в первых числах месяца, январская выплата придет досрочно — в декабре 2026 года.

Об этом в интервью РИА Новости сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она уточнила, что выплата будет произведена не позднее 30 декабря — последнего рабочего дня текущего года.

Согласно производственному календарю на 2027 год, дни с 1 по 10 января являются выходными и праздничными днями пояснила законодатель

В этой связи она напомнила, что, согласно действующему законодательству, если день выплаты зарплаты, пенсии или пособия выпадает на выходной или праздник, то выплата переносится на последний рабочий день, предшествующий этой дате.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал три категории россиян, у которых в ноябре увеличится размер пенсии.