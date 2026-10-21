Пенсии вырастут в ноябре у трех категорий россиян Эксперт назвал категории россиян, пенсии которых увеличатся в ноябре

Москва21 окт Вести.Три категории россиян ожидает рост пенсий в ноябре. Речь идет о тех, кому в октябре исполняется 80 лет, работниках организаций угольной промышленности и тех, кто получает доплаты к пенсиям членов летных экипажей самолетов гражданской авиации, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что 80-летних пенсионеров ожидает двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включение в нее надбавки за уход, осуществляемое с 2025 года. Так, если страховая пенсия по старости с фиксированной выплатой к ней составляла в октябре 35,5 тысячи рублей, то в ноябре 80-летний пенсионер получит, в связи с достижением этого возраста, уже 46,5 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

По расчетам эксперта, размер выплаты в ноябре будет почти на 31% превышать зачисления в октябре. Он указал, что увеличение будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.

Собеседник агентства добавил, что работникам угольной промышленности и получателям доплат к пенсиям членов летных экипажей, которые подали информацию о неучтенных данных до 30 сентября 2026 года, размер доплаты будет скорректирован с 1 ноября 2026 года.

Ранее в Социальном фонде России сообщили, что в 2027 году пенсии россиян будут проиндексированы дважды – 1 февраля и 1 апреля на 6,8% и 3,3% соответственно.