Январские пенсии досрочно перечислят россиянам, рассказали в Госдуме Депутат Говырин: некоторые пенсионеры получат две выплаты в декабре

Москва18 ноя Вести.Часть пенсионеров в декабре получит сразу две выплаты: обычную пенсию за последний месяц года и январскую, перечисленную досрочно. Перенос связан с новогодними праздниками, которые продлятся с 31 декабря по 10 января, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

При этом речь идет как о работающих, так и о неработающих пенсионерах, отметил он.

Две пенсионные выплаты в декабре ожидаются у получателей, которым пенсия зачисляется на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца. Первая сумма относится к декабрю, вторая станет досрочной выплатой за январь сказал депутат

Говырин добавил, что досрочно перечислят страховые, социальные и накопительные пенсии, выплачиваемые через банки. Для получателей, которым деньги доставляет почта, предусмотрен отдельный график на январь, уточнил он. Узнать точную дату зачисления можно будет из уведомления банка или регионального расписания выплат, также пояснил парламентарий.

Перевод проводится автоматически, поэтому отдельное заявление для праздничного переноса подавать не требуется указал Говырин

При этом январская выплата поступит в прежнем размере, предупредил депутат.

Ранее стало известно, что Госдума приняла законопроект, предполагающий обязательную индексацию страховой пенсии, которая не была вовремя выплачена.