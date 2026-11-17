В России хотят индексировать невыплаченные вовремя пенсии ГД приняла во II чтении проект об индексации невыплаченной вовремя пенсии

Москва17 ноя Вести.Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли во II чтении законопроект, предполагающий обязательную индексацию страховой пенсии, которая не была вовремя выплачена.

Инициатива предлагает обязать органы пенсионного обеспечения пересчитывать и выплачивать не полученные пенсионером за прошлый период страховой пенсии деньги, включая фиксированную выплату к ним, по решению суда. Авторы законопроекта объяснили необходимость индексации защитой средств от инфляции с момента вынесения судом решения до его исполнения.

Согласно проекту, индексацию будут производить с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем, в котором решение суда вступило в силу.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова рассказала, что россияне смогут получать страховую пенсию по старости автоматически. По словам парламентария, это будет возможно с 2027 года.