Депутат ГД рассказал, кто получит две пенсионные выплаты в декабре 2026 года

В декабре часть россиян получит две пенсионные выплаты Депутат ГД рассказал, кто получит две пенсионные выплаты в декабре 2026 года

Москва10 ноя Вести.Две пенсионные выплаты в декабре 2026 года могут ожидать россияне, которым пенсия зачисляется на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца.

Первая сумма относится к декабрю, вторая станет досрочной выплатой за январь 2027 года, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Причина переноса связана с новогодними каникулами с 31 декабря по 10 января.

В группу получателей входят работающие и неработающие пенсионеры. Досрочный перевод распространяется на страховые, социальные и накопительные пенсии, включенные в праздничный банковский график разъяснил он

Перевод проводится автоматически, поэтому отдельное заявление для праздничного переноса подавать не требуется, подчеркнул Говырин.