Москва13 октВести.Часть россиян получит пенсии досрочно с 1 ноября по почте из-за празднования Дня народного единства. Об этом заявили в пресс-службе Соцфонда.
С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику, сообщает ТАСС.
Некоторым пенсионерам выплаты за праздничное 4 ноября начнутся заранее, в отдельных случаях - уже с 1 ноябряотмечается в сообщении
Доставка через почту продлится до 25 ноября. Досрочная выплата касается всех видов пенсии, в том числе страховых и социальных, накопительных, пенсии по старости и по инвалидности. Обращаться для получения пенсии никуда не надо, подчеркнули в пресс-службе.