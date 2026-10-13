Соцфонд: некоторые пенсионеры начнут получать пенсию по почте уже с 1 ноября

Часть россиян получит пенсию в ноябре досрочно Соцфонд: некоторые пенсионеры начнут получать пенсию по почте уже с 1 ноября

Москва13 окт Вести.Часть россиян получит пенсии досрочно с 1 ноября по почте из-за празднования Дня народного единства. Об этом заявили в пресс-службе Соцфонда.

С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику, сообщает ТАСС.

Некоторым пенсионерам выплаты за праздничное 4 ноября начнутся заранее, в отдельных случаях - уже с 1 ноября отмечается в сообщении

Доставка через почту продлится до 25 ноября. Досрочная выплата касается всех видов пенсии, в том числе страховых и социальных, накопительных, пенсии по старости и по инвалидности. Обращаться для получения пенсии никуда не надо, подчеркнули в пресс-службе.