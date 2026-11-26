Больше 13 млн пенсионеров получат пенсии за январь досрочно

В Соцфонде рассказали, кто получит январские пенсии досрочно Больше 13 млн пенсионеров получат пенсии за январь досрочно

Москва26 ноя Вести.Свыше 13 млн пенсионеров получат пенсии за январь досрочно, передает ТАСС со ссылкой на Социальный фонд России.

Там уточнили, что средства планируется автоматически перечислить на карты 29–30 декабря тем, кто выбрал безналичное получение пенсий через банк.

Порядка 13,6 млн человек получат пенсии за январь досрочно говорится в сообщении

Досрочная выплата затрагивает все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности.

Если пенсии доставляет "Почта России", то выплаты пройдут по графику работы региональных отделений в январе. Почтальоны доставят средства для 5,6 млн пенсионеров со 2 по 25 января, пояснили в пресс-службе Соцфонда.