"Почта России" получит дополнительные средства за доставку пенсий в 2027 году Шадаев: комиссию "Почты России" за доставку пенсий повысят до 1,5%

Москва12 окт Вести.Комиссию "Почты России" за доставку пенсий планируется увеличить с 1,17% до 1,5% в 2027 году. Это позволит компании получить дополнительные средства на стабилизацию работы и развитие, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета нижней палаты парламента по информационной политике.

По словам министра, соответствующие расходы предусмотрены проектом бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, который уже внесен в Госдуму.

Глава Минцифры уточнил "Интерфаксу", что комиссию за доставку пенсий выплачивает "Почте России" Соцфонд. Ее размер зависит от суммы пенсионных выплат, которые ежегодно индексируются.

При этом, как отметил Шадаев, число россиян, получающих пенсии наличными, сокращается. Однако уменьшать количество почтальонов в связи с этим ведомство не считает возможным.

Это значительный объем средств, который пойдет дополнительно и на стабилизацию, и на развитие подчеркнул министр

Кроме того, на поддержку "Почты России" планируется ежегодно направлять пять миллиардов рублей. Дополнительное финансирование со стороны ряда регионов позволит увеличить сумму поддержки примерно на миллиард рублей, добавил Шадаев.