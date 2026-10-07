РБК: стоимость подачи документов на госуслуги через почту и МФЦ – до ₽5 тыс.

Некоторые услуги МФЦ и почты России могут стать платными РБК: стоимость подачи документов на госуслуги через почту и МФЦ – до ₽5 тыс.

Москва7 окт Вести."Почта России" и многофункциональные центры (МФЦ) с весны 2027 года смогут оказывать платные услуги по приему заявлений на получение госуслуг и доставке готовых документов. Максимальная стоимость таких услуг составит 5 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства.

Документ устанавливает правила расходования средств, которые операторы федеральной почтовой связи и МФЦ получат за две услуги: прием заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг, а также доставку и передачу готовых документов — результатов услуг — на дом заявителю либо в выбранное им почтовое отделение.

Полученные деньги предлагается использовать для оплаты труда сотрудников почты и МФЦ, закупки товаров и услуг, а также на другие расходы этих организаций.

Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года. Оно связано с принятыми в середине июля 2026 года изменениями в закон "О почтовой связи". Они наделили федеральных почтовых операторов упомянутым правом за плату принимать заявления через портал госуслуг и доставлять результаты. Закон является частью реформы "Почты России".

Ранее стало известно, что в ближайшее время на портале "Госуслуги" можно будет воспользоваться "красной кнопкой" — экстренным оповещением о возможном мошенничестве.