ФАС предложила повысить тарифы "Почты России" на 8,1% в 2027 году

ФАС предложила проиндексировать тарифы "Почты России" в 2027 году ФАС предложила повысить тарифы "Почты России" на 8,1% в 2027 году

Москва3 ноя Вести.Тарифы "Почты России" в 2027 году предложено проиндексировать. К соответствующему выводу пришли эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

По итогам проведения анализа ФАС России предлагает проиндексировать соответствующие тарифы в среднем на 8,1% сказано в тексте

Таким образом, стоимость отправки простых писем составит 52 рубля, заказных писем – 105 рублей, простой бандероли – 107 рублей, а заказной бандероли – 170 рублей. В ФАС уточнили, что даже при условии индексации цены у компании останутся ниже, чем у частных компаний.

Ранее стало известно, что "Почта России" в 2027 году получит больше дохода от доставки пенсий. Комиссию компании планируют увеличить с 1,17% до 1,5%.