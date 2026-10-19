Комитет ГД одобрил законопроект о штрафах за нарушения при отправке платежек

"Почте России" могут грозить штрафы за нарушения при рассылке квитанций Комитет ГД одобрил законопроект о штрафах за нарушения при отправке платежек

Москва19 окт Вести.Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении штрафов для "Почты России" за нарушение порядка отправки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в материалах законодательной инициативы.

Согласно проекту, Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушения при отправке квитанций за ЖКУ, информации о размере платы и задолженности, а также документов с расчетом взносов на капитальный ремонт на предстоящий календарный год.

За такие нарушения должностным лицам может грозить предупреждение или штраф от 5 тысяс до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Законопроект внесло правительство РФ в июне. Как отмечается в пояснительной записке, документ подготовлен Минцифры в рамках плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития "Почты России".

Ранее стало известно, что "Почта России" получит дополнительные средства за доставку пенсий в следующем году. Комиссию планируется увеличить с 1,17% до 1,5%.