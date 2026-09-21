"Известия": банки при выдаче кредитов обяжут учитывать долги за ЖКУ и алиментам

Алименты и долги за ЖКУ могут учитывать при расчете долговой нагрузки "Известия": банки при выдаче кредитов обяжут учитывать долги за ЖКУ и алиментам

Москва21 сен Вести.Центральный банк России рассматривает возможность учета задолженностей по алиментам и оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в общем показателе долговой нагрузки граждан, сообщила газета "Известия".

Издание ссылается на разработанный регулятором проект Основных направлений развития финансового рынка на период 2027–2029 годов.

Согласно этому документу, Центробанк предлагает передавать информацию о просрочках по алиментам и коммунальным платежам в бюро кредитных историй (БКИ), а также обязать кредиторов учитывать эти данные при расчете долговой нагрузки заемщиков.

Это может повлиять на оценку финансового положения клиента и снизить его шансы на получение новых кредитов, сказано в статье.

Кроме того, кредиторы могут начать учитывать платежи по договорам рассрочки, данные о которых поступают в БКИ с апреля 2026 года. Отдельно обсуждается включение в долговую нагрузку платежей по рассрочкам от застройщиков.

Сейчас банк может не знать, что клиент уже выплачивает стоимость квартиры напрямую девелоперу. Если такие платежи войдут в расчет, размер доступного займа может уменьшиться, а при высокой нагрузке человеку могут отказать говорится в материале

Профессор РЭУ им. Г​​​. В. Плеханова Наталья Проданова ранее перечислила категории россиян, которым положены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.