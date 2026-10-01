Кабмин РФ намерен в два раза повысить штрафы за административные нарушения

Правительство РФ предложило увеличить штрафы за административные нарушения Кабмин РФ намерен в два раза повысить штрафы за административные нарушения

Москва1 окт Вести.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение штрафов за административные правонарушения в среднем примерно в два раза. Соответствующий документ размещен в электронной базе палаты парламента.

В перечень штрафов входят нарушения общественного порядка, правил пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от ЧС.

Кроме того, планируется увеличить штрафы за нарушение запрета курения табака, правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, проживание без паспорта и без регистрации, мелкое хулиганство, а также нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, публичные действия, направленные на дискредитацию армии.

Также размер штрафов будет увеличен за такие нарушения, как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, и потребление алкоголя и наркотиков в общественных местах.

Уточняется, что документ подписан в целях усиления функции административного наказания, а также обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости изменений в административном и уголовном законодательстве.