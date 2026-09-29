В Госдуму внесен проект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах Авиакомпании смогут чаще вносить дебоширов в "черные списки"

Москва29 сен Вести.Авиакомпании смогут расширить "черные списки" пассажиров и обмениваться ими. Такой законопроект внесен в Государственную думу группой сенаторов, передает ТАСС.

Авторы инициативы предлагают расширить перечень оснований для запрета авиаперелетов для нарушителей порядка. Согласно документу, в "черные списки" предлагается включать пассажиров, совершивших мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законным требованиям представителей власти.

По мнению сенаторов, действующее законодательство не позволяет ограничивать в полетах граждан, которые ведут себя агрессивно.

Сегодня по закону нельзя включать в "черные списки" пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые используют ненормативную лексику, угрожают экипажу проблемами по работе, проявляют агрессивное поведение и попытки устроить драку на борту воздушного судна. В связи с этим и предлагается ввести новый механизм защиты говорится в сообщении

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение срока пребывания в "черном списке" до трех лет для правонарушителей, которые повторно совершили деструктивные действия на борту.

Авторы документа отметили, что цель законопроекта - повысить безопасность полетов и защитить пассажиров.