Минтранс РФ намерен расширить перечень запретных для полетов зон до 818 Минтранс РФ: перечень запретных для полетов зон расширят до 818

Москва14 авг Вести.В Минтрансе заявили о намерении более чем в два раза увеличить число запретных для полетов зон в России – до 818. Об этом говорится в проекте приказа министерства, который приводит ТАСС.

В настоящее время действует список из 374 зон, утвержденный в 2022 году.

Как отмечается в пояснительной записке, ограничения могут ввести на полеты над охраняемыми, особо важными государственными и опасными объектами.

Установление запретных зон направлено на антитеррористическую защиту объектов, в том числе пресечение террористических актов, а также для обеспечения безопасности использования воздушного пространства РФ уточняется в документе

В проекте приказа речь идет о 818 зонах по всем 14 зонам Единой системы организации воздушного движения. Исключения коснутся воздушных судов Минобороны, а в отдельных случаях – бортов, выполняющих полеты в интересах нефтяных компаний.

Ранее в Росавиации сообщили о введении ограничений на обслуживание рейсов в аэропортах Калуги и Череповца. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.