Самолеты над Москвой стали летать ниже "Коммерсант": Росавиация снизила высоту полетов у Москвы из-за атак БПЛА

Москва22 июл Вести.Росавиация ограничила высоту полетов гражданских самолетов в пределах Московского узлового диспетчерского района до эшелона 160 – до 4900 метров, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что в этой зоне находятся аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово.

По словам близкого к Минтрансу источника, до введения ограничений при прибытии в московскую воздушную зону высота полета была ограничена эшелоном 270–280 (8250–8550 метров).

Росавиация снизила высоту полетов у Москвы из-за атак БПЛА говорится в публикации

Издание ссылается на NOTAM – извещение пользователей воздушного пространства, которое содержится в сборнике Центра аэронавигационной информации. В нем сказано, что ограничения действуют до 26 августа. При этом источники предполагают, что действие NOTAM будет продлеваться.

Эшелоном 160 также ограничены полеты экспериментальной и государственной авиации в районах гражданских аэродромов.

Кроме того, запрещены транзитные пролеты российских и иностранных авиакомпаний.

В Росавиации выпуск соответствующего NOTAM подтвердили, уточнив, что данные ограничения введены с 11 июля по 12 августа для обеспечения безопасности полетов.

По сведениям источников в отрасли, данные изменения были инициированы Министерством обороны РФ в целях безопасности из-за атак БПЛА, участившихся с весны.