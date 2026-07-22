Запрет на транзит и полеты выше 4900 метров около Москвы действует до 12 августа

Ограничения на транзит и полеты выше 4,9 км около Москвы действуют до 12 августа Запрет на транзит и полеты выше 4900 метров около Москвы действует до 12 августа

Москва22 июл Вести.Извещение (NOTAM) с указанием ряда ограничений на полеты в районе московского авиационного узла (МАУ) выпущено Росавиацией, сообщает в MAX пресс-служба ведомства.

Эксплуатантов воздушного транспорта уведомили, что транзитные полеты через московский авиаузел запрещены.

Кроме того, полеты в границах МАУ могут выполняться только ниже эшелона 160 (около 4900 метров).

Установленный с 20 июня временный режим, ограничивающий в ряде регионов Центральной России полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, продолжает действовать подчеркивается в заявлении

В Росавиации заявили, что запреты, касающиеся московского авиаузла, будут действовать до 2.59 московского времени 12 августа.

Принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.