РБК: в Минтрансе РФ поддерживают ужесточение наказаний для дебоширов в самолетах

Минтранс РФ поддержал ужесточение наказаний для авиадебоширов РБК: в Минтрансе РФ поддерживают ужесточение наказаний для дебоширов в самолетах

Москва30 сен Вести.Минтранс РФ концептуально поддерживает предложенные изменения в российском законодательстве о наказаниях для авиадебоширов, поправки направлены на повышение безопасности и комфорта пассажиров, заявил представитель ведомства в разговоре с РБК.

Пакет документов, изменяющий Воздушный кодекс и КоАП, 28 сентября внесла в Госдуму группа сенаторов – Андрей Кутепов, Иван Абрамов, Валерий Васильев и Сулейман Геремеев, на следующий день законопроекты направили в профильный комитет по транспорту.

Инициатива расширяет основания для включения пассажиров в реестр нарушителей: сейчас в него попадают только те, кто не выполнил законные требования командира воздушного судна, а мелкое хулиганство на борту – нецензурная брань, агрессия, попытки драки – под эту норму не подпадает. Законопроект вводит новое основание – односторонний отказ авиакомпании от договора перевозки с пассажиром, ранее совершившим мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП.

Срок ограничения на перелеты предлагается дифференцировать: год – за первое нарушение, три года – при повторном. В Минтрансе назвали такую градацию "сбалансированной мерой", а возможность обмена данными между авиакомпаниями – способом исключить обход запрета через другого перевозчика.

Ранее сообщалось, что авиакомпании, согласно внесенному в Госдуму законопроекту, смогут расширить "черные списки" пассажиров и обмениваться ими.