Штрафы за нарушение ПДД могут начать присылать в MAX "Интерфакс": россияне смогут получать штрафы за нарушение ПДД в MAX

Москва29 сен Вести.Россияне смогут получать постановления об административных штрафах за нарушение ПДД через мессенджер MAX. Правительство РФ планирует подготовить соответствующие нормативные акты до конца 2026 года. Об этом пишет "Интерфакс".

Уточняется, что, по экспертным оценкам, около 30% россиян узнают о постановлениях с опозданием, в результате чего лишаются возможности льготной оплаты штрафов.

Издание подчеркивает, что инициативу предложили в мэрии Москвы, а правительство РФ до середины декабря 2026 подготовит соответствующие нормативные акты, в которых будет предусмотрена возможность направлять постановления об административных правонарушениях в MAX.

27 сентября сообщалось, что с начала 2026 года во Владивостоке автомобилистам выписали более 220 тысяч штрафов за нарушение правил ПДД.