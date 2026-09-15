Григоренко: функция предъявления водительских прав в MAX появится этой осенью

Григоренко анонсировал функцию предъявления водительских прав в MAX Григоренко: функция предъявления водительских прав в MAX появится этой осенью

Москва15 сен Вести.Россияне смогут предъявлять водительские права с помощью "Цифрового ID" в национальном мессенджере MAX уже этой осенью. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, на сегодняшний день функцией "Цифрового ID" пользуются около 9 млн человек.

Сейчас работаем над сервисом предъявления прав в мессенджере MAX сказал Григоренко на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

По словам вице-премьера, соответствующее постановление уже вышло, в настоящее время завершается техническая подготовка сервиса. Предполагается, что нововведение заработает осенью, добавил он.

В аппарате вице-премьера уточнили, что использование электронных документов будет происходить сугубо по желанию. Они не заменят бумажные права, а будут действовать наравне с ними.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Минтранс намерен использовать мессенджер MAX для посадки пассажиров на самолеты и поезда.