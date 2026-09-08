Smart Engines разработала мини-приложение для оформления кредитов через MAX

В России разработали решение для оформления кредитов через мессенджер MAX Smart Engines разработала мини-приложение для оформления кредитов через MAX

Москва8 сен Вести.Российская IT-компания Smart Engines разработала мини-приложение, позволяющее оформлять кредиты через мессенджер MAX. Об этом компания сообщила РИА Новости.

Отмечается, что функциональность платформы объединяет распознавание удостоверения личности, проверку документов на признаки мошенничества, а также передачу структурированных данных в корпоративные системы.

Smart Engines открыла банкам возможность строить в MAX полноценные мини-приложения для кредитования, страхования и проведения сделок говорится в заявлении

В компании также рассказали, что приложение предоставит возможность в реальном времени определить тип документа, распознать таблицы, печатный и рукописный текст, подписи и печати. Кроме того, решение позволит проверять документы на признаки цифрового вмешательства, в том числе при помощи инструментов искусственного интеллекта и фоторедакторов.

Ранее глава Министерства транспорта России Андрей Никитин заявил, что ведомство намерено использовать MAX для посадки пассажиров на самолеты и поезда.