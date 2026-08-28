Отели начали предлагать бонусы за заселение с помощью Цифрового ID в MAX

Пользователи MAX получат бонусы от отелей при заселении с помощью Цифрового ID Отели начали предлагать бонусы за заселение с помощью Цифрового ID в MAX

Москва28 авг Вести.Пользователи национального мессенджера MAX смогут получать бонусы от ряда гостиниц при заселении с помощью встроенного сервиса "Цифровой ID". Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

В акции участвуют отели сетей Cosmos, Mantera и "Ателика", а также курорты Красной Поляны и Сочи. В зависимости от гостиницы пользователям мессенджера предлагают ваучеры на посещение SPA и ресторанов, билеты на канатную дорогу, десерты, напитки и фирменный кофе.

Для заселения с помощью Цифрового ID гостю не нужно предъявлять бумажные документы и заполнять анкету: достаточно показать QR в МАХ, а представителю отеля - отсканировать его и сверить с данными в базе говорится в сообщении пресс-службы

Отмечается, что оформление занимает менее минуты.

Для создания Цифрового ID необходимо открыть соответствующий раздел в MAX, выбрать "Создать QR", дать согласие на обработку персональных данных и установить PIN-код для входа.

Кроме того, в пресс-службе MAX отметили, что с сентября возможность заселиться с помощью Цифрового ID планируется реализовать во всех российских гостиницах с номерным фондом более 50 мест.

Ранее сообщалось, что такая функция уже действует в 200 отелях, расположенных в 40 регионах страны. Цифровым ID можно также воспользоваться при покупках товаров с возрастным ограничением, подтверждении льгот и социальных статусов.