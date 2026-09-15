Григоренко: цифровой ID в мессенджере MAX создали более 9 млн человек

Григоренко заявил о более 9 млн граждан, создавших цифровой ID в MAX Григоренко: цифровой ID в мессенджере MAX создали более 9 млн человек

Москва15 сен Вести.Цифровой ID в мессенджере MAX создали более 9 млн человек, сообщил ИС "Вести" вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

На сегодняшний день у нас так называемый цифровой ID — цифровой документ в мессенджере MAX уже создали более 9 млн человек. То есть это 9 млн, которые пользуются цифровыми документами для подтверждения возраста, для покупок, для каких-то бытовых вещей. И наша задача сейчас — соответствовать этому тренду рассказал Григоренко

Он обратил внимание на заинтересованность граждан в расширении цифровых документов.

Одной из задач, которая стоит перед нами сейчас, является переход и внедрение цифровых документов. Мы активно внедряем цифровые документы в мессенджер MAX. И, прежде всего, речь идет о водительском удостоверении и о свидетельстве о рождении добавил он

Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Минтранс намерен использовать мессенджер MAX для посадки пассажиров на самолеты и поезда.