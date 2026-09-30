Милонов: в административном и уголовном законодательстве нужны изменения Милонов: административное и уголовное законодательство нуждается в реформе

Москва30 сен Вести.Административному и уголовному законодательству необходима реформа, заявил в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести" депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что в IX созыве Госдумы был образован новый комитет по уголовному и административному законодательству.

Мы хотим, чтобы наше административное и уголовное законодательство с одной стороны отвечало современным реалиям, а с другой стороны по ряду моментов, может быть, было и более гуманным. Здесь тоже нельзя стесняться об этом говорить. И также есть те вызовы, которые ранее не были у нас в повестке дня и которые тоже нужно охватить отметил Милонов

Ранее парламентарий Татьяна Москалькова рассказала о своих планах в работе комитета по уголовному и административному законодательству.