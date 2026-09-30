Москва30 сенВести.Административному и уголовному законодательству необходима реформа, заявил в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести" депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он отметил, что в IX созыве Госдумы был образован новый комитет по уголовному и административному законодательству.
Мы хотим, чтобы наше административное и уголовное законодательство с одной стороны отвечало современным реалиям, а с другой стороны по ряду моментов, может быть, было и более гуманным. Здесь тоже нельзя стесняться об этом говорить. И также есть те вызовы, которые ранее не были у нас в повестке дня и которые тоже нужно охватитьотметил Милонов
Ранее парламентарий Татьяна Москалькова рассказала о своих планах в работе комитета по уголовному и административному законодательству.