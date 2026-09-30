Москалькова рассказала о планах в работе комитета по уголовному законодательству

Москалькова рассказала о планах работы в IX созыве Госдумы Москалькова рассказала о планах в работе комитета по уголовному законодательству

Москва30 сен Вести.Парламентарий Татьяна Москалькова прошла в Госдуму IX созыва, где будет представлять исторические регионы. В комментарии журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской она рассказала о планах на предстоящий срок.

В частности, Москалькова войдет в состав нового комитета по уголовному и административному законодательству.

Когда я была уполномоченным по правам человека, то многие обращения приходили именно от участников уголовного процесса заявила она

По ее словам, потерпевшие, обвиняемые просили разобраться в ситуациях, связанных с отказами в возбуждении уголовного дела, с несправедливыми применениями меры пресечения и вынесения приговора.

Это для нее очень важно, подчеркнула Татьяна Москалькова, так как по научной линии она занималась этим практически всю жизнь.

И у меня сегодня целый набор задач, которые я сама себе ставлю - вместе с моими коллегами продвинуть законопроекты, которые могут повысить гарантии прав и свобод человека и гражданина и при административных производствах, и в уголовном процессе отметила она

Татьяна Москалькова подчеркнула, что в Госдуме в рамках этой работы у нее будет возможность решать системные вопросы и образовывать превентивную модель, минимизирующую нанесение вреда правам человека.