На "Госуслугах" будет можно сигнализировать о возможном мошенничестве На "Госуслугах" появится инструмент экстренного оповещения о мошенничестве

Москва6 окт Вести.Инструмент экстренного оповещения появится в ближайшее время на портале "Госуслуги", он будет представлен в виде красной и зеленой "кнопок". Об этом сообщает ТАСС.

С помощью красной "кнопки" пользователи смогут отправить сигнал о подозрении на мошенничество подключенным к ГИС "Антифрод" крупнейшим банкам, операторам связи и правоохранителям. Они, в свою очередь, смогут оперативно проверить подозрительные операции и в случае необходимости блокировать переводы, платежи, ограничивать звонки на номер телефона.

Зеленая "кнопка" будет использоваться для отмены красной и, соответственно, отмены ограничений со стороны участников "Антифрода".