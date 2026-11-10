На "Госуслугах" появится возможность оставить заявку о помощи при ЧС

На "Госуслугах" к Новому году введут возможность оставить заявку о помощи при ЧС На "Госуслугах" появится возможность оставить заявку о помощи при ЧС

Москва10 ноя Вести.Уже к Новому году на портале "Госуслуги" появится возможность оставить заявку по поводу помощи в случае попадания в чрезвычайную ситуацию (ЧС). Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель экосистемы социального развития Добро.рф Артем Метелев.

По его словам, любой волонтер может выполнить данную заявку.

Сегодня на "Госуслугах" буквально к Новому году появится "жизненная ситуация" – попадание в ЧС. Когда происходит чрезвычайная ситуация, любой человек сразу видит: что нужно, что закупить, какие требуются навыки, с какими волонтерами. Он подает заявку, и в отряде может, соответственно, выдвигаться после получения подтверждения сказал Метелев

Он также обратил внимание на то, что для полезных дел используются современные технологии. Кроме того, растут компетенции и эффективность тех миллионов людей, которые на сегодняшний день вовлечены в волонтерское движение.

В ноябре на портале "Госуслуги" также появится сервис "Красная кнопка". Он предназначен для экстренной блокировки мошеннических действий.