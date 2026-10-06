Москва6 окт Вести.Для быстрой блокировки всех своих операций в интернете планируется ввести систему красно-зеленых кнопок. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что люди, ставшие жертвами мошенников, часто не понимают куда им обратиться.

Красная кнопка – это кнопка, которая позволяет в случае, если человек столкнулся с интернет-мошенниками, тут же нажав эту кнопку, блокировать все свои операции в интернете, во всех банках, во всех операторах связи, и, соответственно, во всех государственных учреждениях. Почему? Потому, что зачастую человек, понимая, что его обманули или у него украли пароль, он не понимает, куда бежать и что делать. А здесь это … должно быть очень удобно, и самое главное, должно тут же ставить на паузу все операции в интернете в отношении потенциально обманутого или обманутого человека объяснил Григоренко

Он рассказал, что систему планируют запустить в эксплуатацию в ноябре.

Мы хотели ее запустить в октябре, но сейчас решили немножко еще больше ее оттестировать и аккуратно выходим на то, что в ноябре будем запускаться в промышленную эксплуатацию поделился Григоренко

Он сравнил эту систему со "стоп-краном", а также рассказал, что зеленая кнопка будет снимать предыдущие решения о блокировках.

Это некий стоп-кран, когда человек, если понимает, даже если он ошибочно понимает, что его обманули или обманывают, он может нажать эту красную кнопку и заморозить в интернете все операции от своего имени. Это нужно для того, чтобы человек отдышался, как говорится. Посмотрел, что реально происходит. И потом, в случае, если, все хорошо, мы, естественно, параллельно запускаем зеленую кнопку, это кнопка, которая отменяет предыдущее его решения о блокировках рассказал Григоренко

Ранее вице-премьер заявил о результатах борьбы с мошенниками. По его словам, антифрод-пакеты позволили сократить число преступлений в интернете на треть.