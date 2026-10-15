Москва15 окт Вести.В России эффективно работает антифрод-система, заявил в интервью ИС "Вести" зампред правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Это система, к которой подключены операторы связи, банки, государственные органы, федеральные органы исполнительной власти, где все обмениваются в режиме реального времени информацией о мошенниках. Если мошенник в одном месте идентифицирован, тут же все в стране, кто подключен к этой системе, знают, что это мошенник. И, как минимум, мошенник не может обмануть второй раз гражданина, любого другого по той же схеме, если он идентифицирован как мошенник сказал он

Григоренко также отметил, что сейчас также ведется работа по идентификации сомнительных и подозрительных действий для своевременного информирования граждан.

Мы проактивно сейчас работаем с информацией, пытаемся идентифицировать сомнительные действия, чтобы заранее граждан предупреждать об этом. И у банков, и у операторов связи, все уже к этому привыкли, предупреждают о том, что это может быть мошеннический звонок. Ведется общая работа в этом направлении добавил он

Ранее сообщалось, что мошенники используют измененную ИИ речь, чтобы обмануть родственников жертвы.