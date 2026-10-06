Григоренко заявил, что антифрод меры на треть сократили преступления в интернете Григоренко: антифрод-пакеты сократили преступления в интернете на треть

Москва6 окт Вести.По итогам принятия антифрод-пакетов количество преступлений в интернет-сфере сократилось на треть. Такой информацией с ИС "Вести" поделился заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он заявил, что уже было принято два пакета законов, а третий сейчас находится в процессе подготовки.

У нас по итогам восьми месяцев на треть сократилось количество преступлений в интернет-сфере. Это впервые за все время, значит, за всю историю наблюдения наблюдений. Это получилось у нас почему? Потому что мы приняли два больших пакета законов. Так называемые антифрод-пакеты, пакет один, пакет два. Сейчас мы готовим третий пакет рассказал Григоренко

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