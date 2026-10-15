Москва15 окт Вести.Количество случаев интернет-мошенничеств в России за первые 8 месяцев 2026 года снизилось на треть. Об этом в интервью журналистке ИС "Вести" Марине Громовой заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, борьба с киберпреступностью остается одной из ключевых задач в сфере информационной безопасности, так как мошенники используют похищенные персональные данные для хищения денег граждан, поэтому особое значение имеют эффективные технологические решения. Он также отметил высокий уровень российских разработок в области кибербезопасности.

Что касается кибермошенничества, мы последние несколько лет очень активно и плотно занимаемся этой проблемой. У нас уже вышло два закона. Сейчас третий фактически готов, мы планируем внести его в Думу до конца года. Каждый из законов – это 15-17 самостоятельных мер, направленных на борьбу с мошенниками в интернете. Мы уже видим результаты. У нас впервые за все время наблюдений за текущие 8 месяцев 2026 года на треть снизилось количество интернет-мошенничества в России пояснил Дмитрий Григоренко

Он также обратил внимание на то, что российские решения в сфере защиты от кибермошенничества вызывают интерес за рубежом. По его словам, опыт России изучают в том числе страны, отношения с которыми остаются напряженными. Среди эффективных мер выделяется самозапрет на оформление кредитов.

Кстати, недружественные страны пытаются перенять наш опыт и подсматривают за нашими решениями, чтобы внедрить их у себя. У нас реализовано много достаточно эффективных и простых, недорогих решений, направленных на борьбу с интернет-мошенничеством. Первое – это прежде всего самозапреты на кредиты. У нас более 30 миллионов человек воспользовались этой мерой. Мы ввели очень простую, элегантную и очень эффективную меру. Она гражданам очень нравится, они считают ее самой эффективной отметил Григоренко

Кроме того, он подчеркнул, что власти внедряют механизмы, позволяющие гражданам лучше распознавать звонки от организаций и отличать их от вызовов мошенников. При этом Григоренко посоветовал гражданам не продолжать разговоры с подозрительными абонентами и сразу завершать такие звонки.