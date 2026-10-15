Самозапрет на кредит назвали эффективной мерой от мошенников Григоренко: россияне считают самозапреты самой эффективной мерой от мошенников

Москва15 окт Вести.Введение самозапрета на кредит является эффективной мерой против мошенников, заявил в интервью ИС "Вести" зампред правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Самозапреты на кредиты — это очень эффективное решение. У нас более 30 млн человек воспользовались этой мерой. Мы ввели очень простую, элегантную и очень эффективную меру. Она гражданам очень нравится. Они вообще, кстати, считают ее самой эффективной сказал он

В частности, уточнил Григоренко, у абонента при звонке от организации идет обозначение, какая это организация.

Если идет звонок от юридического лица и звонящий представляется, то на экране мобильного телефона должен высвечиваться не номер звонящего, а наименование организации буквами, словами заметил он.

В случае сомнений, добавил он, абоненту необходимо разорвать звонок.