Москва15 октВести.Введение самозапрета на кредит является эффективной мерой против мошенников, заявил в интервью ИС "Вести" зампред правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Самозапреты на кредиты — это очень эффективное решение. У нас более 30 млн человек воспользовались этой мерой. Мы ввели очень простую, элегантную и очень эффективную меру. Она гражданам очень нравится. Они вообще, кстати, считают ее самой эффективнойсказал он
В частности, уточнил Григоренко, у абонента при звонке от организации идет обозначение, какая это организация.
Если идет звонок от юридического лица и звонящий представляется, то на экране мобильного телефона должен высвечиваться не номер звонящего, а наименование организации буквами, словамизаметил он.
В случае сомнений, добавил он, абоненту необходимо разорвать звонок.
Не нужно с мошенниками разговаривать. Разорвал звонок — это уже безопаснопосоветовал он