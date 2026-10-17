Москва17 окт Вести.Самозапрет на оформление сим-карт защитит россиян от мошенников. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Ограничение на выпуск новой карты исключит утечку данных, пояснил он.

Суть самозапрета на оформление сим-карты заключается в полном контроле. Теперь каждый из нас имеет возможность проактивно управлять своим цифровым присутствием, устанавливая персональные границы для операторов связи... Раньше мошенники активно пытались помимо банковских карт открывать и использовать сим-карты, то есть номера телефонов, которые оформлены на других граждан, и при этом это оформление идет с персональными данными, которые те же мошенники воруют объяснил доцент

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что количество случаев интернет-мошенничеств в России за первые восемь месяцев 2026 года снизилось на треть. По его словам, борьба с киберпреступностью остается одной из ключевых задач в сфере информационной безопасности.