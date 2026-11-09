Москва9 ноя Вести.Самозапрет на входящие звонки из-за рубежа позволит защитить россиян от мошенников. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал архитектор информационной безопасности UserGate Factor Дмитрий Овчинников.

Я думаю, что данная мера окажет свое воздействие на защиту наших граждан от мошеннических звонков. Связано это с тем, что, если раньше звонки совершались при помощи мессенджеров из-за рубежа, то теперь звонки стали поступать с телефонных номеров. Для того, чтобы перенаправлять звонки, используются, в основном, сим-боксы. То есть мошенники звонят с иностранного номера на сим-бокс, который находится в России, и россиянам поступает уже переадресованный звонок с российского номера… Запрет на прямые звонки окажет существенное положительное влияние на уменьшение количества мошеннических случаев