Россияне смогут блокировать входящие звонки из-за рубежа через "Госуслуги" Депутат Немкин: самозапрет на звонки из-за рубежа заработает с 1 марта 2027 года

Москва8 ноя Вести.Россияне смогут установить самозапрет на входящие звонки из-за рубежа с 1 марта 2027 года, подать заявку на ограничение можно будет через портал "Госуслуги" или в МФЦ. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

По его словам, ограничение будет добровольным. Такой возможностью смогут воспользоваться те, кто хочет уменьшить число нежелательных звонков.

Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент. Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски отметил Немкин

Депутат подчеркнул, что особенно полезной такая мера будет для пожилых граждан, которые нередко становятся мишенью телефонных мошенников. Именно поэтому подключение и снятие ограничения должны быть простыми и понятными для людей с разным уровнем цифровой грамотности.

Парламентарий добавил, что блокировка международных звонков способна сократить количество нежелательных контактов, однако не гарантирует полной защиты, поскольку аферисты могут использовать российские номера и другие каналы связи.