Минцифры предложило блокировать вместе с аккаунтами мошенников в MAX их "симки"

Минцифры предложило блокировать "симки" мошенников вместе с аккаунтами в MAX Минцифры предложило блокировать вместе с аккаунтами мошенников в MAX их "симки"

Москва29 окт Вести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с инициативой блокировать не только учетные записи злоумышленников в мессенджере MAX, но и связанные с ними сим-карты на уровне операторов связи.

Глава ведомства Максут Шадаев в ходе форума Kazan Digital Week заявил, что в настоящее время при обнаружении мошеннической активности блокируется лишь аккаунт внутри сервиса, сообщает РИА Новости.

По его словам, необходимо принимать более жесткие меры и блокировать все сим-карты, оформленные на данного владельца, а также ввести временный запрет на покупку новых номеров.

Если мы выявили сим-карту мошенника, то сама сим-карта должна быть заблокирована подчеркнул Максут Шадаев

Руководитель Минцифры подчеркнул, что реализация подобных защитных мер стала возможной благодаря национальной суверенной платформе.

В конце сентября Минцифры представило на общественное обсуждение третий пакет мер против кибермошенников. В министерстве пояснили, что цель пакета - не только ограничить инструментарий мошенников, но и в целом повысить уровень доверия граждан к цифровым сервисам.