В Госдуме отметили необходимость остановить распространение серых сим-карт Депутат Боярский: контроль за рынком сим-карт в России будет ужесточаться

Москва11 окт Вести.Важной задачей по противодействию кибермошенничеству в России является прекращение распространения серых сим-карт, поэтому в рамках третьего антифрод-пакета планируется ужесточить контроль за их рынком. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, Министерство цифрового развития РФ разработало третий пакет мер по противодействию мошенничеству. Условно проект можно разделить на три блока: нововведения в части связи, интернета и финансового блока.

Важная задача – остановить распространение так называемых серых сим-карт… будет ужесточаться контроль за рынком в целом сим-карт. В первую очередь предлагается вообще запретить так называемое субдилерство, потому что есть обоснованные подозрения предполагать, что именно недобросовестные субдилеры не исполняют те нормы и правила, которые уже приняты, и реализуют те сим-карты, которые не должны были реализовывать, на сером рынке объяснил Боярский

В рамках третьего пакета мер против кибермошенников "Антифрод 3.0" предлагается ввести новые правила продажи сим-карт. Распространять их смогут только прямые дилеры – юридические лица, у которых есть агентский договор с оператором. Физические лица и индивидуальные предприниматели лишатся права заключать такие договоры от имени операторов.