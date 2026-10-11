В ГД убеждены в необходимости прекратить использование M2M сим-карт для вызовов Депутат Боярский: контроль оборота M2M сим-карт поможет бороться с мошенниками

Москва11 окт Вести.Кибермошенники для обмана граждан используют сим-карты, предназначенные для M2M-устройств, чтобы совершать голосовые вызовы. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский уверен, что подобную практику необходимо прекратить. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что M2M сим-карты должны использоваться исключительно для межмашинного взаимодействия, и они не предполагают установку в телефоны и смартфоны для совершения звонков.

Нужно внимательно посмотреть на оборот M2M сим-карт, то есть это те сим-карты, которые не предполагают голосовых вызовов. Эти M2M сим-карты должны стоять только в устройствах и общаться с другими устройствами… Но как только M2M сим-карта притворяется такой, а на самом деле через нее совершается голосовой вызов – вот эту практику нужно прекращать сообщил Боярский

В рамках третьего пакета мер против кибермошенников "Антифрод 3.0" предлагается ввести регулирование сим-карт в М2М-устройствах. Правительство получит право устанавливать специальные правила, чтобы такие сим-карты не применяли для незаконных рассылок и обзвонов граждан.