MAX начал предупреждать пользователей о переходе по опасным ссылкам В MAX начали автоматически включать защиту при попытках мошенничества

Москва13 окт Вести.Мессенджер MAX внедрил двойную систему защиты пользователей от мошенников. Теперь приложение предупреждает об опасных ссылках и автоматически включает безопасный режим при попытках злоумышленников связаться с пользователем, рассказали в пресс-службе мессенджера.

При переходе по ссылке специальные системы проверяют ее в режиме реального времени. Если обнаружена потенциальная угроза, на экране появляется всплывающее предупреждение.

Кроме того, при попытке мошенника связаться с пользователем на 24 часа автоматически активируется безопасный режим. В течение этого времени звонить ему и добавлять в чаты смогут только люди из адресной книги.

Уведомление о включении защиты поступит через официальный бот MAX. Пользователь может самостоятельно отключить режим или изменить его настройки в разделе "Безопасность". Если настройки не менялись, через сутки ограничения снимаются автоматически.

Ранее сообщалось, что авторы национального мессенджера MAX теперь могут создавать опросы в своих каналах.