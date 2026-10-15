MAX обновился: настройка текста, архив историй и автосохранение медиа MAX запустил новые функции для пользователей и авторов каналов

Москва15 окт Вести.Мессенджер MAX выпустил очередное обновление, сообщили в пресс-службе платформы. Пользователи получили возможность регулировать размер текста в настройках, сохранять истории в архив и подключать автосохранение медиафайлов в галерею телефона. Авторы каналов, в свою очередь, могут попасть в подборку рекомендованных каналов в ленте.

Как отмечается, после подписки на новый канал на экране отобразится блок с подборкой. Система рекомендаций предлагает каналы на основе интересов подписчиков, схожих тематик, качества контента и частоты взаимодействия с ним. Это помогает пользователям находить новых авторов.

Доступ к архиву историй можно получить в разделе "Чаты", удерживая иконку профиля, либо в настройках приложения в разделе "Мои истории". Автосохранение медиа из чата включается или отключается в разделе "Хранение и загрузка медиа", а комфортный размер текста настраивается в разделе "Оформление".

Накануне также Минцифры сообщило о расширении списка ситуаций, когда можно предъявить в MAX свидетельство о рождении.