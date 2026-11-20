Авторы каналов в MAX могут делиться публикациями в историях

Владельцы каналов в MAX получили доступ к новому функционалу Авторы каналов в MAX могут делиться публикациями в историях

Москва20 ноя Вести.Разработчики мессенджера MAX добавили новый функционал для владельцев публичных и приватных каналов. Теперь они могут делиться публикациями в историях. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Сделать репост публикации из публичного канала в историю могут владельцы Android. Для этого необходимо: открыть пост в канале, нажать на "Поделиться", нажать "Репост в историю" говорится в сообщении

Уточняется, что в MAX уже больше 18 миллионов публичных и приватных каналов. Их суммарная аудитория перевалила за 646 миллионов пользователей.

Ранее в приложение добавили инструменты для авторов каналов. Например, владелец может выбрать, с какого профиля отвечать подписчикам в комментариях.