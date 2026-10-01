Москва1 окт Вести.Пользователи мессенджера MAX, которые ведут там свои каналы, теперь смогут получать донаты. Информацию об этом предоставила пресс-служба мессенджера.

Владельцы публичных каналов получили возможность подключить донаты за контент сказано в материале

Согласно этой информации, эту функцию можно подключить с помощью чат-бота "VK Донат". При переходе в бот следует нажать на иконку "Начать", потом добавить бот в подписчики канала и назначить его администратором. Затем следует указать реквизиты для получения средств. После этого можно написать пост со ссылкой на донат и закрепить его.

В рамках одного доната интернет-пользователи могут отправить владельцу канала до 10 тысяч рублей. Число донатов не ограничено. Деньги будут автоматически переводиться на карту блогера раз в день.

На днях пресс-служба мессенджера сообщала ИС" Вести" о начале тестирования рекламы на каналах в MAX.