Москва25 сен Вести.Администрация национального мессенджера MAX начала тестировать рекламные инструменты в каналах. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе платформы.

Детали и сроки полноформатного запуска рекламного инвентаря будут раскрыты позднее.

Ранее в сентябре вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что "Цифровой ID" — QR-код, сгенерированный на основе данных учетной записи с портала "Госуслуги", — в мессенджере MAX создали более 9 млн человек. Это виртуальный аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать личность, возраст, а также различные статусы (например, совершеннолетнего, студента, многодетной семьи и так далее).

В августе авторы каналов в MAX получили доступ к новым аналитическим инструментам. Владельцы каналов получили возможность отслеживать динамику прироста подписчиков и просмотров, а также видеть долю аудитории, у которой включены уведомления.