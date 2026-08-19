Москва19 авг Вести.Авторы каналов в мессенджере MAX получили доступ к новым аналитическим инструментам. Теперь они могут отслеживать динамику прироста подписчиков и просмотров, а также видеть долю аудитории, у которой включены уведомления, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Для того, чтобы перейти в раздел с аналитикой, необходимо открыть настройки канала и нажать на кнопку "Статистика канала". Администратор сможет ознакомиться с общими показателями по просмотрам и подписчикам, а также изучить метрики за конкретный период, выбрав промежуток от недели до трех месяцев говорится в сообщении

Обновление уже доступно в мобильной, десктопной и веб-версии мессенджера.

Владельцы блогов также получили возможность управлять доступом к статистике. При необходимости они могут ограничить просмотр аналитики для других авторов через раздел "Администраторы".

Ранее в пресс-службе мессенджера сообщали, что MAX планирует открыть API и запустить программу поддержки сторонних разработчиков. Она позволит создавать, в том числе, альтернативные клиентские приложения. Присоединиться к программе смогут IT-компании из России и дружественных стран.