Авторам контента стало доступно продвижение в MAX Предпринимателям и авторам контента стала доступна функция продвижения в MAX

Москва5 окт Вести.Предпринимателям и авторам контента стала доступна функция продвижения в MAX, сообщила пресс-служба национального мессенджера.

Продвижение доступно в каналах MAX с аудиторией от 1 тысячи подписчиков. Рекламные объявления размещаются после основного контента и могут вести как на рекламируемые каналы в мессенджере и посты в них, так и на внешние сайты. Рекламодатели могут выбрать два формата объявлений - текстовый и визуально-текстовый.

Для запуска рекламной кампании необходимо зайти в рекламный кабинет VK Рекламы, выбрать объект продвижения "Каналы" и добавить ссылку на свой канал, настроить таргетинг по географии, демографии и другим аудиторным характеристикам, а после этого добавить объявление в MAX.

На этапе тестирования рекламодателям доступно продвижение в более 1,5 тысячах каналов мессенджера. Их количество будет увеличиваться сказал генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров

В основе рекламной технологии лежит Discovery-платформа, единое решение VK для рекомендательных систем, поиска и рекламы.