В MAX появились новые инструменты для авторов каналов Авторы каналов в MAX смогут подключать донаты и проводить розыгрыши

Москва29 окт Вести.Мессенджер MAX представил новые функции для владельцев каналов, включая мини-приложение "Инструменты канала" и возможность выбирать профиль для ответов на комментарии. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Новое мини-приложение объединяет основные сервисы для управления каналом. Найти его можно в настройках. Авторам стали доступны подключение донатов, получение метки А+, инструменты продвижения, проведение розыгрышей и организация трансляций. Кроме того, через сервис можно получить доступ к обучающим и справочным материалам.

Еще одним нововведением стала возможность выбирать, от чьего имени отвечать на комментарии. В ближайшее время разработчики также планируют разрешить пользователям прикреплять к комментариям медиафайлы.

Ранее в MAX появилась настройка размера текста, функция архивирования историй и автоматическое сохранение медиафайлов в галерею устройства. Авторы каналов также получили возможность попадать в подборку рекомендаций в ленте.