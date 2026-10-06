У авторов появилась возможность создавать опросы в MAX Авторы каналов в МАХ смогут создавать опросы

Москва6 окт Вести.Авторы национального мессенджера MAX теперь смогут создавать опросы в своих каналах. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

По ее информации, в тестировании функции приняли участие несколько сотен авторов, в том числе писатель Александр Цыпкин, телеведущие Тутта Ларсен и Марьяна Наумова.

Уточняется, что для создания опроса администратору канала необходимо нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию "Опрос", ввести вопрос и варианты ответов, добавить обложку (по желанию), выбрать один или несколько вариантов ответа и настроить возможность переголосовать, а затем нажать на кнопку "Создать".

Сообщается, что читатели канала смогут проголосовать, ознакомиться с результатами, а также изменить свой ответ. Завершить опрос может только его создатель или администратор с соответствующими правами.

Обновление уже доступно пользователям устройств Android, десктопной и веб-версии мессенджера. Владельцы iOS могут публиковать опросы с мобильной веб-версии приложения.

Ранее стало известно, что в мессенджере появилось мини-приложение для поиска грантовых конкурсов.