Москва22 сенВести.На базе MAX появилось мини-приложение "Портал грантов", с его помощью пользователи могут быстро найти подходящие грантовые конкурсы. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно написать сообщение в одноименный чат-бот.
Мини-приложение "Портал грантов" объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты – от образовательных и научных инициатив до проектов в сфере культуры, спорта и благотворительностиуточнили в пресс-службе
Пользователи могут фильтровать результаты поиска по региону проведения конкурса, сумме гранта и не только. В будущем создатели мини-приложения внедрят помощника для написания заявки, а также ИИ-поиск.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать механизм, с помощью которого граждане смогли бы оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью MAX.