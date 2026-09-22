В мессенджере MAX появилось мини-приложение для поиска грантов В мессенджере MAX появилась возможность быстро искать грантовые конкурсы

Москва22 сен Вести.На базе MAX появилось мини-приложение "Портал грантов", с его помощью пользователи могут быстро найти подходящие грантовые конкурсы. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно написать сообщение в одноименный чат-бот.

Мини-приложение "Портал грантов" объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты – от образовательных и научных инициатив до проектов в сфере культуры, спорта и благотворительности уточнили в пресс-службе

Пользователи могут фильтровать результаты поиска по региону проведения конкурса, сумме гранта и не только. В будущем создатели мини-приложения внедрят помощника для написания заявки, а также ИИ-поиск.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать механизм, с помощью которого граждане смогли бы оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью MAX.