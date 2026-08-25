Москва25 авг Вести.Пользователи MAX получили возможность взаимодействовать с приложением сразу через несколько аккаунтов без необходимости повторно проходить авторизацию. О введении мультиаккаунтов рассказали в пресс-службе мессенджера.

Уточняется, что инструментарий поможет тем, кто на одном устройстве должен работать сразу с несколькими аккаунтами в рамках своих повседневных или рабочих задач.

Пользователи получили возможность использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации говорится в сообщении

Новый функционал пока доступен только пользователям смартфонов на базе Android. Чтобы запустить мультиаккаунт, нужно обновить приложение, а затем в настройках нажать "добавить профиль".

Ранее стало известно, что разработчики MAX выпустят API для создания сторонних клиентских приложений.