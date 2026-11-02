В MAX добавили продвижение для бизнеса через VK AdBlogger

Бизнесу стало доступно продвижение в MAX через VK AdBlogger В MAX добавили продвижение для бизнеса через VK AdBlogger

Москва2 ноя Вести.Предприниматели получили возможность продвигать товары, услуги и проекты в MAX через VK AdBlogger. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Предприниматели получили возможность продвигать товары, услуги и проекты в МАХ, а авторы – монетизировать каналы дополнительным способом говорится в публикации

По данным пресс-службы, для получения дохода от рекламы в МАХ через VK AdBlogger автору канала необходимо зарегистрировать личный кабинет на платформе, добавить в него свой блог, указать цену размещения и дождаться подходящего предложения.

При этом для размещения рекламы в канале МАХ рекламодатель должен создать личный кабинет, ввести реквизиты, пополнить баланс, а затем выбрать автора под свои задачи и загрузить креатив.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX появились новые функции для владельцев каналов, включая мини-приложение "Инструменты канала" и возможность выбирать профиль для ответов на комментарии.